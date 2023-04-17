Бізнес пом’якшив негативні очікування щодо власної ділової активності, поліпшив інфляційні та курсові оцінки на наступні 12 місяців. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у І кварталі 2023 року.
"Бізнес, попри активні бойові дії та обстріли цивільної інфраструктури, продовжив пом'якшувати негативні очікування як щодо власного розвитку, так і щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Одночасно поліпшилися оцінки щодо інфляції та курсові очікування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що індекс ділових очікувань підприємств зріс до 91,2% порівняно з 83,5% у ІV кварталі 2022 року. Поліпшення оцінок відбулося у підприємств практично усіх видів економічної діяльності, крім будівництва й торгівлі.
Інфляційні очікування бізнесу також поліпшилися: у I кварталі 2023 року очікувана річна інфляція становила 20,7% порівняно з 23,3% в попередньому кварталі. На думку більшості (88,4%) респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії.
Також серед представників бізнесу очікується незначне послаблення девальваційних процесів: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 42,18 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 42,59 грн/дол.). Майже половина (48,3%) респондентів очікують, що обмінний курс національної валюти в наступні 12 місяців не перевищить 42,00 грн/дол.
Уперше за рік бізнес очікує збільшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку. Респонденти підприємств усіх видів діяльності все ще очікують зменшення кількості працівників, водночас третій квартал поспіль прогнозують нижчі темпи скорочення персоналу.
За даними НБУ, опитування проводилося з 30 січня до 28 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 644 підприємства із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей).
Ситуація з бізнесом в Україні - деталі
У березні 2023 року бізнес покращив оцінку результатів та перспектив своєї діяльності: поліпшення зовнішньої кон’юнктури, логістики, ситуації в енергетиці, підвищення споживчих настроїв позитивно позначилися на очікуваннях бізнесу.