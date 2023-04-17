Уперше за рік бізнес очікує збільшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку.

Бізнес пом’якшив негативні очікування щодо власної ділової активності, поліпшив інфляційні та курсові оцінки на наступні 12 місяців. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у І кварталі 2023 року.

"Бізнес, попри активні бойові дії та обстріли цивільної інфраструктури, продовжив пом'якшувати негативні очікування як щодо власного розвитку, так і щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Одночасно поліпшилися оцінки щодо інфляції та курсові очікування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що індекс ділових очікувань підприємств зріс до 91,2% порівняно з 83,5% у ІV кварталі 2022 року. Поліпшення оцінок відбулося у підприємств практично усіх видів економічної діяльності, крім будівництва й торгівлі.

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Інфляційні очікування бізнесу також поліпшилися: у I кварталі 2023 року очікувана річна інфляція становила 20,7% порівняно з 23,3% в попередньому кварталі. На думку більшості (88,4%) респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії.

Також серед представників бізнесу очікується незначне послаблення девальваційних процесів: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 42,18 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 42,59 грн/дол.). Майже половина (48,3%) респондентів очікують, що обмінний курс національної валюти в наступні 12 місяців не перевищить 42,00 грн/дол.

Уперше за рік бізнес очікує збільшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку. Респонденти підприємств усіх видів діяльності все ще очікують зменшення кількості працівників, водночас третій квартал поспіль прогнозують нижчі темпи скорочення персоналу.

За даними НБУ, опитування проводилося з 30 січня до 28 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 644 підприємства із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей).

Ситуація з бізнесом в Україні - деталі

У березні 2023 року бізнес покращив оцінку результатів та перспектив своєї діяльності: поліпшення зовнішньої кон’юнктури, логістики, ситуації в енергетиці, підвищення споживчих настроїв позитивно позначилися на очікуваннях бізнесу.

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