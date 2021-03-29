Більшість ФОПів сплачують внески з мінімальної зарплати, тому можуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію.

В Україні більшість фізосіб-підприємців (ФОПів) платять внески з мінімальної зарплати і зможуть отримувати тільки мінімальну пенсію (зараз 1769 гривень).

Читайте такожВ Україні збільшать прожитковий мінімум: коли відбудеться підвищення і яким воно будеПро це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на заяву міністра соціальної політики Марини Лазебної.

"Більшість ФОПів сплачують внески з мінімальної зарплати. Тому можуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію. Знову ж таки, якщо є стаж. З одного боку, ніхто не хоче йти на низькі пенсії, з іншого – ФОПи платять мінімум, таким чином просто "купуючи" собі стаж", – розповіла міністр.

За законом вони можуть платити також і виплати вище, ніж з мінімальної зарплати. Але як зазначила Лазебна, вони це не роблять.

"Але сьогодні в депутатському законопроекті, з яким ми працюємо, мова йде про те, що ФОПи будуть брати участь в обов'язковому накопичувальному рівні добровільно. І тоді який у людини вибір? Або платити мінімальний внесок і бути на мінімальній пенсії або добровільно платити більше", – говорить міністр.

Що цьому передувало

Під стінами Верховної Ради в Києві 1 грудня підприємці з усієї України зібралися на "податковий майдан". Вони вимагають не вводити карантин для малого бізнесу і прийняти законопроекти для спрощеної системи оподаткування.

1 грудня Верховна Рада проголосувала в цілому законопроект № 4449-д, який в рік відкладає обов'язкове використання касових апаратів для бізнесу.

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Автор: Андрій Кібальний