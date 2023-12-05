У листопаді митниця недовиконала план надходжень до бюджету на 19%.

Через блокаду українсько-польського кордону державний бюджет України у листопаді втратив 9,3 млрд грн. Про це повідомив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону.

"Безперечно, це потужний удар і по нашій економіці, і по нашому експорту. Давайте візьмемо пункт пропуску Ягодин, який до страйку пропускав 1300 автомобілів на добу, а зараз пропускає 150. Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні сухопутні пункти пропуску. Ми маємо заяву від перевізників про втрати у 400 млн євро тільки за перші два тижні цієї блокади", - сказав він.

За словами депутата, державний бюджет за результатами вже листопада втратив 9,3 млрд грн від недонадходження митних платежів – ті гроші, які недоотримала армія.

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Також Гетманцев зазначив, що недовиконання плану по митниці на сьогодні складає 19%, при тому, що у жовтні митниця перевиконала план надходжень.

"Ми будемо вирішувати в інший спосіб, але я вважаю, що уряди цих країн не повинні очікувати, поки ситуація стане критичною. Вони повинні зрозуміти, що ця ситуація б'є по них. Послаблюючи Україну, вони зміцнюють нашого спільного ворога і, власне, призводять до того, щоб він потужніше вдарив по їхніх же економіках", - сказав Гетманцев.

"Зважаючи на те, що блокуванням займаються маргінальні політичні сили, які точно не представляють більшість у цих країнах, я переконаний у тому, що на цьому тлі не треба гратися в політику, а треба виконувати європейський закон, який дозволяє вільний рух транспортних засобів по території ЄС", - наголосив депутат.

Блокада кордону - що відомо

На початку листопада польські перевізники влаштували страйк на прикордонних переходах з Україною. Вони висунулии низку вимог, зокрема, щодо скасування "транспортного безвізу".

Блокада призвел до величезних черг на кордоні і негативно вплинула на доставку допомоги в Україну.

Європейська комісія виступила за збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом, попри вимоги польських перевізників. Єврокомісарка з транспорту Адіна Велян обіцяла захищати цю угоду і розкритикувала польський уряд.

З 1 грудня до акції з блокади кордонів вирішили доєднатися і перевізники у Словаччини, які почали блокувати рух вантажівок в напрямку українського прикордонного пункту пропуску "Ужгород". Проте сьогодні стало відомо, що рух вантажівок на кордоні Словаччини з Україною наразі розблоковано.

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