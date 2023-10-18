Арештувано активи на понад 12 млрд грн.

Завершено розслідування і передано до суду обвинувальний акт щодо екс-президента АТ "Мотор Січ" і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на агресора.

Про це повідомляє Служба безпеки України. В повідомленні не називаються прізвища. Але, як відомо, йдеться про екс-президента компанії "Мотор Січ", екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва.

В СБУ зазначають, що у межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених - кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном, на загальну суму понад 12 млрд у гривневому еквіваленті.

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За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів та запчастин до них до країни-агресора.

В СБУ зазначають, що посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ. Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних гвинтокрилів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Також слідством встановлено, що у квітні 2022 року ексочільник "Мотор Січі" навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб Головного управління розвідки Міноборони України. При цьому наказав своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію до нього.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на експрезидента "Мотор Січі" за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

При цьому очільник Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства - обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України. Статті ті самі, що в Богуслаєва, за винятком статті щодо перешкоджання законній діяльності Збройних cил України.

Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Важливі новини про "Мотор Січ" - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, тодішнього президента компанії "Мотор Січ", екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва правоохоронці затримали у жовтні 2022 року в Запоріжжі.

Тоді Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи його телефонних розмов, які підтверджують співпрацю з росіянами. Підприємство Богуслаєва постачало росіянам двигуни та інші запчастини до ударних вертольотів вже після початку повномасштабного вторгнення.

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