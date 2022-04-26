Тарифи на українські товари будуть зведені до нуля, а квоти усунуті.

Велика Британія скасовує тарифи на українські товари для підтримки економіки України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Британії.

Зокрема, 25 квітня було анонсовано нові заходи на підтримку України у її конфлікті з Росією, які передбачають усунення усіх тарифів в рамках чинної угоди про вільну торгівлю між Британією і Україною та нові санкції проти уряду президента Володимира Путіна.

Так, усі тарифи на товари, які імпортуються з України, будуть зведені до нуля і усі квоти будуть усунені, що надасть Україні економічну підтримку у складний час.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон раніше цього місяця зобов'язався під час візиту до Києва усунути тарифи для підтримки економіки України.

З відповідним запитом звернувся уряд президента України Володимира Зеленського щодо лібералізації тарифів і підтримки економіки України.

У цьому зв'язку, усунення тарифів на ключовий український експорт, у тому числі на ячмінь, мед, консервовані помідори і свійську птицю допоможе українському бізнесу і виробникам, коли вони цього потребують найбільше.

Крім того, Британія оголосила заборону на експорт товарів і технологій, які Росія може використовувати для репресій героїчного українського народу. До товарів може відноситися обладнання для прослуховування і моніторингу.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2020 року Верховна Рада ратифікувала угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.