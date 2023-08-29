Сам Бубка та представники НОК так і не прокоментували минуле розслідування.

Російські компанії, співвласниками яких є член Національного олімпійського комітету України, герой України Сергій Бубка та його брат Василь, через майже два місяці після оприлюднення інформації про співпрацю з окупантами на Донеччині продовжують укладати нові контракти.

Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.Info. Російська фірма Бубок "Монблан", яка на тимчасово окупованих територіях продає росіянам талони на пальне, наприкінці липня отримала контракт на забезпечення пальним "Республіканського казначейства ДНР".

ТОВ "Спортивний клуб Сергія Бубки" у липні цього року уклав контракт з "Медичним відділом МВС ДНР" на постачання гумових кліше для печатки.

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Сам Бубка та представники Національного олімпійського комітету, членом виконавчого комітету якого він залишається, так і не прокоментували минуле розслідування та просто мовчать.

А деякі члени НОК навіть захищають Бубку. Так, український спортсмен, скелетоніст, член НОК Владислав Гераскевич на зустрічі Комісії атлетів НОК України поставив питання щодо тимчасового виключення Бубки з комітету, проте всі члени комісії або утримались від голосування, або виступили проти. Більш того, після цього у самого Гераскевича почалися проблеми, адже його намагаються виключити зі складу Комісії атлетів НОК України.

У свою чергу, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 111-2 Кримінального кодексу ("Пособництво державі-агресору"). Бюро економічної безпеки розглядає питання щодо можливості внесення пропозицій уряду про застосування санкцій до фірм Бубки, безпосередньо до нього та його брата.

Співпраця фірм Бубки з окупантами - що треба знати

На початку липня було оприлюднено розслідуванні проекту Bihus.Info, в якому говорилося про те, що декілька донецьких фірм олімпійського чемпіона, героя України Сергія Бубки вже перереєструвались у російському державному реєстрі юридичних осіб та співпрацюють з окупантами.

Увагу ЗМІ з переліку компаній, з якими пов’язаний Бубка, привернули ТОВ "Спортивний клуб Сергія Бубки", ТОВ "Фірма "Монблан", ТОВ "Укрниколдон", які ще у 2014 році "перекочували" у реєстри так званої "ДНР".

У листопаді 2022 року у РФ ухвалили закон, за яким всі юрособи на територіях "ДНР" та "ЛНР" до кінця 2023 року мають привести свої установчі документи у відповідність до російського законодавства. Невдовзі всі ці три компанії з’явилися в російському реєстрі юросіб. Більш того, вони вже почали співпрацювати з окупантами, наприклад, ТОВ "Фірма "Монблан", яке торгує талонами на пальне - його можна отримати на одній з шістьох АЗС родини Бубки на території окупованої Донеччини.

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