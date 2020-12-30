Голова підкомітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна оцінила головний фінансовий документ країни на наступний рік.

Дефіцит та запозичення в державному бюджеті-2021 є реалістичними, а щодо дохідної частини є сумніви. В разі перегляду головного кошторису країни варто буде "зменшити амбіції" у інфраструктурних, культурних або спортивних проектах

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловила нардеп, голова підкомітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна. Вона також не впевнена, що буде виконано план щодо приватизації.

Читайте такожГривня трохи зміцнилася: свіжий курс валют

"Я вважаю реалістичним і дефіцит, і запозичення. У мене є певні сумніви щодо дохідної частини. Я не впевнена, що ми виконаємо план по приватизації, який прописаний, що ми матимемо такі надходження по ПДВ. Але, знову ж таки, в разі того я особисто прихильна до перегляду бюджету, але не за рахунок людей, а, як ми вже говорили у попередній частині, за рахунок зменшення амбіцій у якихось інфраструктурних, культурних, спортивних проектах. Коли в родині немає можливості купити продукти, то вони не йдуть у театр, кіно і не їздять у подорожі. То, може, таку саму логіку варто використовувати і під час системи державного контролю і управління", - сказала депутат.

Держбюджет України на 2021 рік

25 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік», який Верховна Рада ухвалила 15 грудня.

Згідно з документом, доходи державного бюджету на 2021 рік становлять 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тис. грн. Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тис. грн. Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України визначено в сумі 246 млрд 635 млн 500 тис. грн.

У держбюджеті-2021 на охорону здоров’я передбачено майже 160 млрд грн, на розвиток освіти і науки буде спрямовано майже 170 млрд грн. Видатки на національну безпеку та оборону передбачені в обсязі 267 млрд грн, або 5,93% ВВП.

З 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати зросте до 6 тис. грн, а з 1 грудня – до 6,5 тис. грн з відповідним переглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк