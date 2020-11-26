За його словами, уряд знає, яким чином справлятися з викликами, які зараз стоять перед Україною.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про контрольованість ситуації з державними фінансами, попри світову кризу, спричинену пандемією коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу після сьогоднішнього засідання уряду.

"Я хочу всіх заспокоїти, що жодної катастрофи або апокаліпсису не відбувається, і не відбудеться. Ми ситуацію контролюємо. Ми знаємо, як, яким чином, справлятися з викликами, які зараз стоять перед Україною", - сказав він.

За словами міністра, ситуація насправді складна, оскільки пандемія не є чимось звичайним, що можна передбачити і спрогнозувати.

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"Пандемія зачепила і нашу країну, і ми змушені в цій ситуації діяти в досить непростих умовах. Незважаючи на це, я вважаю, що політична воля і націленість владної команди на результат переважають над ризиками створеними, і ми знаходимо рішення на всі питання", - додав він.

Держбюджет 2021: останні новини

Кабмін сьогодні затвердив проект Державного бюджету на 2021 рік, який буде винесено до Верховної Ради для розгляду в другому читанні.

Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і видатки в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

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Автор: Дмитро Шварц