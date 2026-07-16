Діра в бюджеті Росії перевищить прогноз більш ніж на 1 трильйон рублів, – Reuters

Західні фахівці вважають, що це пов'язано зі зростанням видатків на війну проти України.

Дефіцит федерального бюджету Російської Федерації у 2026 році може перевищити офіційні плани на понад один трильйон рублів (12,85 млрд доларів). Про це повідомляє Reuters, посилаючись на урядовий бюджетний портал РФ.

За прогнозами, у цьому році федеральні видатки становитимуть 45,11 трлн рублів (близько 580 млрд доларів), тоді як у бюджетному законі передбачено 44,07 трлн рублів (близько 570 млрд доларів). Прогнозовані доходи залишаються незмінними – на рівні 40,28 трлн рублів (520 млрд доларів), що означає дефіцит бюджету в розмірі 4,83 трлн рублів (62 млрд доларів). Водночас закон про бюджет передбачає дефіцит у 3,79 трлн рублів (49 млрд доларів), або 1,6% ВВП.

За даними Міністерства фінансів РФ, у першому півріччі дефіцит бюджету Росії склав 5,73 трлн рублів (74 млрд доларів), або 2,5 % ВВП. Це в 1,7 раза перевищує показник за аналогічний період минулого року.

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Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що дефіцит "дещо" перевищить офіційний цільовий показник, але запевнив, що це не призведе до суттєвого збільшення внутрішніх запозичень.

Бюджетний дефіцит також залишатиметься вищим, ніж планувалося раніше, протягом наступних двох років. Міністерство фінансів відклало досягнення нульового первинного бюджетного дефіциту, як вимагає фіскальне правило Росії, до 2029 року.

Зазначимо, що у 2025 році дефіцит бюджету Росії майже вп’ятеро перевищив офіційний показник, сягнувши 5,7 трлн рублів (74 млрд доларів), або 2,6 % ВВП. Це найвищий рівень з часів пандемії 2020 року.

Куди Росія витрачає гроші

Зростання бюджетних видатків РФ західні аналітики пов'язують насамперед із війною проти України.

Раніше оглядачі Defense News Девід Хендерсон і Райан Салліван проаналізували усі російські витрати та дійшли висновку, що станом на початок року реальна вартість війни для Росії становила близько 2,5 трлн доларів. Ця сума є кумулятивною і включає людський капітал, втрати військової техніки, операційні витрати та недоотриманий ВВП.

Повідомлялося також, що через війну економіка РФ, обсяг якої становить близько 3 трлн доларів, різко сповільнилася: приблизно до 1% зростання торік порівняно з 4,9% у 2024 році.

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