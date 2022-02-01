На програму "єПідтримка" у держбюджеті на 2022 рік закладено 3 млрд грн.

У державному бюджеті на 2022 рік достатньо коштів для виплати по 500 грн громадянам, які вакцинувалися третьою бустерною дозою і зробили заявку на отримання коштів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів.

"На програму "єПідтримка" у держбюджеті на 2022 рік закладено 3 млрд грн. Зараз коштів у державному бюджеті достатньо для таких виплат, і їх отримають абсолютно всі, хто отримав третю бустерну дозу та має відповідний сертифікат у мобільному застосунку "Дія". У випадку більшої кількості заявок Міністерство фінансів буде ініціювати зміни до держбюжету-2022. Кошти для цього є", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

На сьогодні вже понад 7,5 млн громадян одержали ці виплати.

24 січня Зеленський пообіцяв, що держава виплатить ще по 500 гривень за бустерне щеплення.

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