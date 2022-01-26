Розширення програми очікується впродовж місяця.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував розширення переліку послуг, на які можна витратити гроші за вакцинацію, отримані за програмою "єПідтримка".

Про це йдеться в його дописі в Telegram.

"За ініціативи Президента Володимира Зеленського плануємо розширити програму на комунальні послуги", - оголосив Шмигаль, не розкриваючи деталей.

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Президент Володимир Зеленський напередодні повідомляв, що така опція з'явиться для літніх людей.

"Протягом місяця ми додатково розширимо програму для літніх людей – вони матимуть можливість використання цих коштів на оплату комунальних послуг", - анонсував глава держави.

Нагадаємо, в рамках програми "єПідтримка" повністю щеплені громадяни України з 19 грудня можуть отримати 1 тисячу гривень.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що держава виплатить ще по 500 гривень тим, хто зробить бустерне щеплення від COVID-19.

Ці кошти можна витратити на придбання книг, абонементів у спортзали, квитків для подорожей всередині країни, відвідування кінотеатрів, театрів тощо.

Віднедавна до переліку напрямків, на які можна витрачати "ковідну тисячу" також є ліки. Цим коштом за них сплачувати можуть українці віком від 60 років. Таке право згодом хочуть надати і особам з інвалідністю першої групи (незалежно від віку).

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