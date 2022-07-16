Ціни в Україні на ліки підскочили, оскільки зріс курс валют, а це впливає і на вартість вітчизняних лікарських засобів, оскільки їх роблять з імпортних складників.
Ліки стали дорожчими також через те, що зросла вартість їх доставки, розповів нардеп, очільник комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, пише tsn.ua.
Співбесідник додав, що вартість ліків в Україні зросла на понад 10%.
"Є здорожчання препаратів. Воно сьогодні становить близько 12%. Держава намагається сьогодні зробити все, щоб було уповільнення завищення", - сказав народний обранець.
Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко говорив, що у МОЗ не бачать спекулятивного зростання цін на ліки в нашій державі, оскільки інфляція зросла на 14%.
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