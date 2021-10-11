Споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні склала 11%.

Пік зростання споживчих цін для українців припаде на вересень-жовтень 2021 року.

Про це йдеться в коментарі Національного банку за рівнем інфляції у вересні 2021 року, опублікованому на офіційному сайті регулятора.

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"За оцінками Національного банку, пік зростання споживчих цін припаде на вересень-жовтень 2021 року. Надалі інфляція почне сповільнюватися і знизиться в кінці року до однозначного рівня", - сказано в повідомленні.

Споживча інфляція в Україні:

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року склала 11%, збільшившись з 10,2% у серпні та липні.

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.

Ціни на транспорт зросли на 10,8% в першу чергу внаслідок подорожчання палива і масел на 31,2%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 14,9%, залізничному – 11,3%.

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - порівняно з серпнем 2020 року - склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

Кабінет міністрів прогнозував уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

Держбюджет-2022:

Глава уряду заявляв, що проект Державного бюджету на 2022 рік буде збалансованим і реалістичним.

Проект Державного бюджету на 2022 рік складено з дефіцитом у 3,5% від валового внутрішнього продукту.

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів затвердив проект Державного бюджету на 2022 рік.

Автор: Богдан Слуцький