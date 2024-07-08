Приватні кредитори можуть продати облігації хедж-фондам, які потім подадуть до суду, а будь-яка така судова справа буде розглядатись у Великій Британії.

Британська неурядова організація Debt Justice закликає новий лейбористський уряд країни запобігти поданню позовів проти України до британських судів. Йдеться про випадок, якщо Україна оголосить дефолт за своїми боргами перед приватними кредиторами, пише The Guardian.

Організація заявила, що дворічне призупинення боргових виплат для України має закінчитися 1 серпня, тому необхідно вжити заходів, щоб захистити Київ від можливості судових позовів з боку кредиторів.

Якщо до кінця цього місяця не буде укладено угоду або не буде погоджено продовження дворічного мораторію, у вересні Україна офіційно оголосить дефолт за своїми боргами. Київ побоюється, що після закінчення термін керуючі активами продадуть облігації хедж-фондам, які потім подадуть до суду. А усі українські облігації регулюються англійським правом, тому будь-яка судова справа буде розглядатися Британії.

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За даними Debt Justice, українські облігації торгуються на рівні 28-31 центів за долар, що ближче до запропонованої Києвом 60% знижки, а не 20%, на яких наполягають власники облігацій.

Виконавчий директор Debt Justice Хайді Чоу наголосила, що облігації України "регулюються британським законодавством, тому новий уряд Великобританії міг би прийняти закон на підтримку України, чітко визначивши, що жоден кредитор не може подати в суд на країну, поки триває війна".

Про які суми йдеться

Зазначається, що Україна веде переговори з власниками облігацій і домагається списання 60% боргу від суми у $24 млрд, яку вона заборгувала приватним кредиторам. Власники облігацій, серед яких такі великі інвестиційні групи, як BlackRock, Pimco, Fidelity та AllianceBernstein, заявили, що готові понести тільки 20% збитків.

За словами журналістів, офіційні двосторонні кредитори України, включаючи Велику Британію, погодилися продовжити призупинення боргових виплат Києва до 2027 року. Однак не вдалось домогтись про продовження домовленостей з приватними кредиторами. Допомога, надана приватними кредиторами, коштує близько 12% річного ВВП України.

Боргові зобов’язання України

Раніше УНІАН писав, що в України є місяць, щоб уникнути дефолту. Війна завдає важкої шкоди економіці України. ВВП країни на чверть менший, ніж напередодні вторгнення Володимира Путіна, НБУ виснажує золотовалютні резерви, а атаки Росії на об'єкти інфраструктури погіршили прогнози зростання.

Економіст Максим Самойлюк вважає, що навіть якщо домовленості з кредиторами досягнуто не буде, ймовірним варіантом є погоджене продовження мораторію за виплатами ще на рік, а не дефолт України.

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