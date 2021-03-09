До цієї суми позивач додав витрати, які йому довелося зазнати у зв'язку з ліквідацією наслідків аварії.

Господарський суд Одеської області стягнув на користь держпідприємства «Адміністрація морських портів України» понад 2,7 млн грн з компанії Mister Drake PC, яка є власником танкера «Делфі», який зазнав аварії в 2019 році на пляжі Одеси.

Читайте також"Екологічні" перевірки бізнесу політичного чи економічного характеру перешкоджають вирішенню проблем – експертЯк передає кореспондент УНІАН, це випливає з рішення суду, ухваленого наприкінці лютого.

Зазначається, що суд задовольнив у повному обсязі позов державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (в особі адміністрації Одеського морського порту) до вищеназваної компанії про стягнення 2 млн 743 тис. 796 грн, пов'язаних із катастрофою судна.

До цієї суми позивач додав витрати, які йому довелося зазнати у зв'язку з ліквідацією наслідків аварії.

Аварія танкера Delfi у морі біля Одеси:

У листопаді 2019 року в Чорному морі біля Одеси, в районі пляжу «Дельфін», зазнав аварії танкер «Делфі» (Delfi) з трьома українцями на борту.

В результаті аварії було забруднено узбережжя, витоки нафтопродуктів почастішали з настанням літа.

Судновласник пообіцяв забрати танкер з пляжу ще до 31 березня, потім терміни переносилися. Останні спроби наприкінці липня завершилися невдачею.

26 липня комісія з ТЕБ та НС Одеської ОДА визнала ситуацію з «Делфі» надзвичайною.

10 серпня було підписано тристоронній договір між АМПУ, компаніями «Краншип» і «Бруклін-Київ» і здійснено ряд підготовчих робіт. Роботи з підняття судна виконувала «Краншип» (входить до групи компаній «Трансшип»), а «Бруклін-Київ» фінансувала угоду. 26 серпня «Делфі» поставили на рівний кіль.

1 вересня Господарський суд Одеської області заарештував судно за позовом АМПУ.

Вранці 10 вересня танкер відбуксирували в морський порт «Чорноморськ». Судно зберігатиметься в порту до завершення всіх судових формальностей.

Керівник «Трансшип» Андрій Іванов заявив, що роботи з відбуксирування танкера з узбережжя Одеси обійшлися приблизно в 500 тис. дол.

За даними Держекоінспекції, сума збитків від витоку забруднювальних речовин з танкера Delfi становить 453 тис. грн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова