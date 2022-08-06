За словами Батової, є близько 200 об'єктів, вже готових до приватизації.

В Україні відновлення процесу приватизації, яке заплановане на вересень, розпочнеться з хлібокомбінатів та спиртових заводів.

Про це повідомила в. о. Голови Фонду державного майна Ольга Батова в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз ми вважаємо важливим почати приватизацію, наприклад, комбінатів хлібопродуктів, спиртових заводів і тих об'єктів, які можуть допомогти країні розв'язати проблему з зерном, з зерновими сховищами – з тим, щоб переробити це зерно", - сказала вона.

Батова зазначила, що переважно і спиртові заводи, і хлібокомбінати, що знаходяться в державній власності, не працюють.

За її словами, є близько 200 об'єктів, вже готових до приватизації.

"Всі ці об'єкти є цікавими, тому що вони розташовані в Західній Україні та регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Ці підприємства цікаві для релокації бізнесу", - пояснила керівник ФДМ.

Батова додала, що в разі прийняття до вересня всієї нормативної бази та початку активних аукціонів вже з 1 вересня, держбюджет може поповнитися на 1 млрд грн.

Приватизація в умовах війни:

Верховна Рада ухвалила закон щодо спрощення приватизації, в тому числі для сприяння релокації підприємств.

Уряд напередодні затвердити перелік 420-ти державних підприємств, які будуть передані в управління Фонду держмайна для подальшої приватизації та ліквідації.

Перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що державної власності повинні залишитися не більше 100 підприємств.

З 1 вересня в Україні повинна масово стартуватиме приватизація.

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