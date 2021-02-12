Єдиний цифровий ринок - це політика Євросоюзу, яка передбачає усунення регуляторних бар'єрів і об'єднання національних ринків країн ЄС.

Дослідження економічних переваг від інтеграції України в єдиний цифровий ринок Європейського Союзу показало можливий приріст ВВП України до 12,1%.

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Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Інтеграція України в єдиний цифровий ринок ЄС - важливий крок до створення цифрової держави, над якою вже понад рік працює команда Мінцифри. Вперше в історії України ми здійснюємо реформи синхронно з державами ЄС", - зазначив Федоров в ході робочої поїздки до Брюсселя.

Зазначається, що в цілому єдиний цифровий ринок - це політика Євросоюзу, яка передбачає усунення регуляторних бар'єрів і об'єднання національних ринків країн ЄС в єдиний загальноєвропейський, що спростить торгівлю і прискорить економічний і соціальний розвиток.

Згідно з повідомленням, під час засідання Ради асоціації Україна - ЄС, в якому взяв участь Федоров, європейські партнери зазначили значний прогрес України в імплементації Угоди про асоціацію у сфері телекомунікацій.

Що цьому передувало

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході засідання Ради асоціації Україна - ЄС сказав, що інтеграція в цифровий ринок ЄС є метою України, а взаємне визнання електронних довірчих послуг може відбутися вже в найближчі роки.

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Автор: Катерина Жирій