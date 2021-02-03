Також віце-прем'єр виділив низку сфер, в яких Україна досягла найбільшого прогресу на своєму шляху до ЄС.

Інтеграція України в єдиний цифровий ринок Європейського Союзу призведе до зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України.

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Про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ході засідання комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію України та ЄС.

"Інтеграція України в єдиний цифровий ринок ЄС призведе до зростання ВВП нашої країни", - заявив Федоров.

Також віце-прем'єр повідомив, що в рамках Угоди про асоціацію Україні вдалося досягти значного прогресу в наступних сферах: розвиток електронних довірчих послуг, електронних комунікацій, високошвидкісного мобільного зв'язку, а також у створенні Національного плану розвитку електронних комунікаційних мереж фіксованого інтернету.

Що цьому передувало

У грудні 2020 року Міністерство цифрової трансформації представило оновлену дорожню карту інтеграції України в єдиний цифровий ринок Європейського Союзу, яка є інструментом підготовки до отримання державою режиму внутрішнього ринку з Євросоюзом.

Згідно з дослідженням Міністерства цифрової трансформації, українського Центру європейської політики та Центру аналізу міжнародної торгівлі при Київській школі економіки, досягнення високого рівня цифровізації та регуляторного зближення з ЄС може збільшити обсяги експорту товарів з України до Євросоюзу на 11,8 – 17%, обсяги експорту послуг – на 7,6-12,2%. Своєю чергою імпорт товарів з ЄС може збільшитися на 17,7 – 27,7%, імпорт послуг – на 5,7-9,1%.

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Автор: Павло Степанець