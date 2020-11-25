Кошти отримані в результаті розміщення п'яти пакетів облігацій у гривні та одного - в євро.

Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 листопада залучило до державного бюджету 16,768 мільярда гривень.

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Як повідомляє на сайті Міністерства, кошти в гривні отримані в результаті продажу п'яти пакетів гривневих облігацій на суму 6,96 мільярда гривень, 3,36 мільярда гривень, 521,9 мільйона гривень, 408,6 мільйона гривень і 192,5 мільйона гривень терміном обігу 140, 189, 336, 812 та 1274 дні відповідно, із середньозваженою ставкою прибутковості 10,00%, 10,25%, 10,75%, 11,40% і 11,70% річних.

Кошти в євро отримано в результаті продажу облігацій на суму 157,7 мільйона євро терміном обігу 344 дні, із середньозваженою ставкою прибутковості 2,45%. Гривневий еквівалент залучених коштів за офіційним курсом склав 5,3 мільярда гривень.

Що цьому передувало

Наприкінці квітня Міністерство фінансів України після кількох тижнів перерви повернулося на внутрішній ринок запозичень, відновивши проведення щотижневих аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення ОВДП за січень-жовтень 2020 року залучило до державного бюджету 151,7 мільярда гривень, 2,8 мільярда доларів і 630 мільйонів євро.

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Автор: Катерина Жирій