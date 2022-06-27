Послуга діятиме до вересня 2022 року.

Міжнародна електронна платіжна система PayPal продовжує період без комісії на міжнародні платежі для українців до вересня 2022 року.

Про це у своєму Telegram написав очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, за три місяці роботи сервісу громадяни України створили понад 200 тисяч акаунтів. Крім того, вони відправили та отримали платежів на понад $200 мільйонів. Міністр наголосив, що саме за допомогою PayPal українці можуть підтримувати рідних за кордоном й збирати донати зі всього світу на потреби ЗСУ.

"Впевнений, що нашим наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів. Це важливо, щоб український бізнес міг розвиватися, а наші інтернет-магазини та виробники могли продавати по всьому світу, приймаючи гроші на PayPal", - зазначив Федоров.

Він також подякував CEO компанії Дену Шульману за підтримку України та майже $500 мільйонів, що за сприяння компанії надійшли на рахунки благодійних організацій для українців.

Нагадаємо, що платіжна компанія PayPal Holdings Inc зупинила роботу в Росії через її війну проти України. PayPal був єдиною лазівкою для оплати в інтернеті з заблокованої банківської карти.

Після цього Україна запросила компанію збільшили присутність на нашому ринку і вже у березні платіжна система PayPal запрацювала в Україні.

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