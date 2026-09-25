Долар подорожчав наприкінці тижня: свіжий курс валют в Україні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,71 грн, а євро – 50,92 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 25 вересня, зріс на 9 копійок і складає 45,23 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,71 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 6 копійок і становить 51,60 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,92 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,00 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,90 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,75 грн/євро, а курс продажу - 51,50 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 25 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,97 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,12 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наприкінці вересня український валютний ринок збереже основні риси останніх місяців: значний попит на валюту, активну участь Нацбанку та відносно вузькі курсові коливання. За його прогнозом, з 29 вересня по 5 жовтня курс долара в Україні може перебувати переважно в межах 44,5-45 грн, а орієнтовний коридор євро може становити 51-52,5 грн.

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