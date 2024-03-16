Малюська вважає, що не виключена можливість, що розгляд може початися вже наступного тижня.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, існує імовірність, що всі проекти щодо допомоги Україні, а також про конфіскацію російських активів в США можуть розглянути одним пакетом.

"Конгресмени, сенатори та представники виконавчої влади в США підтвердили, що існує імовірність, що всі проєкти про допомогу Україні, і військову, і фінансову, а також про конфіскацію активів можуть рухатися одним пакетом", - сказав міністр в ефірі телемарафону.

Малюська також вважає, що не виключена можливість, що розгляд може початися вже наступного тижня.

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"Не виключена можливість, що розгляд може початися і голосування може відбутися вже наступного тижня. Очікується швидкий рух", - пояснив він.

Міністр розповів, що умовою цього є віднайдення компромісу щодо технічних деталей надання допомоги. Малюська зауважив, що патової ситуації в американському парламенті вже немає.

"Ми точно маємо більшість голосів як серед республіканців, так і серед демократів", - додав він.

Допомога Україні від США - деталі

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон наголосив, що чекає на ухвалення майбутнього законопроекту про допомогу, яка необхідна для України завдяки голосам демократів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, після зустрічі з Джо Байденом, попередив спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, що "доля мільйонів людей і тисячі життів" залежать від того, чи дозволить республіканець проголосувати за 60 мільярдів доларів військової допомоги Україні.

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