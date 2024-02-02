Згідно з прогнозами аналітиків, у 2026 році фінансова підтримка України впаде до 12,6 млрд доларів.

Україна й надалі буде залежати від фінансової допомоги міжнародних партнерів, при цьому її обсяги суттєво скоротяться. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

"Прогноз передбачає збереження значної зовнішньої фінансової підтримки. У 2024–2026 роках очікується залучення міжнародного фінансування в розмірі 37.4 млрд дол., 25.1 млрд дол. та 12.6 млрд. дол. відповідно", – повідомили у Нацбанку.

Аналітики НБУ акцентують увагу не тільки на обсягах фінансування, а й на його ритмічності: без неї країна не зможе забезпечити щомісячне виконання всіх запланованих видатків бюджету.

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В кінці 2023 та початку 2024 роки саме безперебійність надходжень викликала найбільші занепокоєння. Якщо такі труднощі будуть мати місце й надалі, це посилить загрозу поновлення емісійного фінансування бюджету з боку НБУ, хоча в кінці року такий варіант регулятор назвав малоймовірним.

Фінансування на новий рік

В грудні міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у 2024-му Україні знадобиться 37,3 млрд доларів зовнішнього фінансування, що на 4 млрд доларів менше, ніж планувалось раніше. Від допомоги міжнародних партнерів перш за все залежить соціальна сфера.

Нагадаємо, учора лідери 27 країн Євросоюзу проголосували за надання фінансової допомоги Україні з бюджету ЄС до 2027 року. Рішення було схвалено одностайно.

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