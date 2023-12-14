За словами голови Нацбанку, попри ризик ритмічності надходжень, ситуація знаходиться у визначеній стратегічній рамці.

Національний банк наразі не бачить причин для повернення до практики емісійного фінансування дефіциту бюджету, заявив голова Нацбанку Андрій Пишний під час спілкування з журналістами.

"Ми не вбачаємо наразі підстав для відновлення емісійного фінансування. Так, ми бачимо, що ризики ритмічності фінансування до певної міри реалізувалися. Разом з цим, як я говорив, відбувся другий успішний перегляд програми МВФ. Фундаментом цієї програми є запевнення, які надають країни донорської коаліції… щодо надання достатнього рівня фіндопомоги, щоб збалансувати бюджет", – зазначив голова НБУ

За його словами, попри ризик ритмічності надходжень, ситуація знаходиться у визначеній стратегічній рамці, тому монетизація бюджетного дефіциту не знадобиться.

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"Емісійне фінансування бюджетне фінансування – це крайній захід, до якого потрібно вдаватись", – додав Пишний.

Емісійне фінансування бюджету, або "друк грошей"

Емісійне фінансування, за якого центробанк купує облігації в уряду, зазвичай вважається інфляційним. В деяких країнах такий інструмент є забороненим, як це було в Україні, але Верховна Рада цю заборону тимчасово зняла. Так, у 2022 році Кабмін залучив близько $12 млрд шляхом грошової емісії та ще $2,6 млрд – забравши прибуток НБУ за 2021 та 2022 рр.

Раніше УНІАН писав, що 14 грудня Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 млн доларів від Міжнародного валютного фонду в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF). За даними Мінфіну, кошти допоможуть своєчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану.

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