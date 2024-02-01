Наступного тижня Сенат США голосуватиме за угодою про прикордонну безпеку та допомогу Україні.

Лідер більшості в американському Сенаті Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат голосуватиме щодо додаткового законопроекту про допомогу Україні та національної безпеки, який включає двопартійну угоду про прикордонні та імміграційні обмеження.

Шумер повідомив, що текст Угоди буде оприлюднений вже в п'ятницю або вже в неділю. Він планує призначити голосування по законопроекту наступного тижня, яке відбудеться не пізніше середи, пише Politico.

"Це дасть членам достатньо часу, щоб прочитати законопроект перед голосуванням по ньому", - заявив Шумер.

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Республіканці зажадали, щоб зміни в прикордонній політиці були пов'язані з додатковою угодою в обмін на подальшу допомогу Україні.

Пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики, передбаченої законопроектом.

Переговори з приводу цих змін у прикордонній політиці відклали текст законопроекту на кілька місяців, а нещодавно ключові учасники переговорів по угоді заявили, що чекають оцінки Комітету з асигнувань Сенату про те, у що обійдуться ці зміни в політиці. Багато членів підкреслили, що їм потрібно достатньо часу для розгляду та оприлюднення тексту законопроекту після його опублікування.

Провідний переговорник від Республіканської партії сенатор Джеймс Ланкфорд (республіканець від штату Оклахома) в четвер заявив, що "є люди, які просили три дні, і є люди, які просили три тижні".

"Тому ми не знаємо, скільки днів нам знадобиться. Але про типові 72 години говорилося багато", - сказав він.

Поки неясно, чи дозволить керівництво Сенату внести поправки в пакет, що може істотно затримати остаточне голосування. Також досі неясно, чи винесе Спікер Палати представників Майк Джонсон доповнення до голосування в Палаті представників, якщо воно буде прийнято Сенатом.

Проблеми з виділенням допомоги США для України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пакет з нацбезпеки США, де йдеться про допомогу Україні та безпеку кордонів, ймовірно, розділять.

Про це чиновник повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії. Відомо, що на такий крок у Штатах можуть піти через занепокоєння з приводу реформ у прикордонній політиці. Джерело видання зазначило, що кінцеве рішення залежатиме від тексту документа про кордон, який з'явиться за підсумками переговорів у Сенаті.

31 січня заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд, яка перебувала з візитом у Києві, заявила, що по всій Америці залишається сильною двопартійна підтримка України.

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