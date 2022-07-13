Прем'єр подякував європейським партнерам України за солідарну підтримку.

Україна днями отримала 1,7 млрд доларів від США, а до кінця місяця очікує отримати ще 1 млрд євро від Європейського Союзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке відбулося у Чернігівській області.

"Ці кошти допомагатимуть нам вистояти та почати швидку відбудову нашої держави. Дякуємо нашим партнерам за цю солідарну підтримку України", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, 13 липня виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що Рада Європейського Союзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

Раніше західні ЗМІ писали, що країни Євросоюзу не можуть домовитися про пакет у 8,8 млрд євро для України, тому Брюссель запропонував виділити мільярд у якості швидкої фінансової допомоги.

Журналісти дізналися, що ЄС підготував такий альтернативний варіант після того, як Єврокомісія не змогла отримати згоду від влади Німеччини на пакет, який передбачав надання 8,8 млрд євро позик.

ЗМІ писали, що німецька влада вимагала надати Києву гранти, тобто безповоротну допомогу, а не кредити, але уряд Олафа Шольца нібито не погоджується з тим, як запропоновано розрахувати й структурувати гарантії.

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