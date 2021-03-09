У міністерстві зазначили, що програма доступного іпотечного кредитування діятиме й надалі.

Близько п'яти тисяч українських сімей зможуть скористатися державною програмою "Доступна іпотека під 7%" у 2021 році.

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Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів України, Про це заявив міністр Сергій Марченко під час інтерв'ю одному з телеканалів.

"Програма "Доступна іпотека 7%" дозволить розблокувати іпотечне кредитування в країні, пожвавить іпотечний ринок, ринок будівництва житла і в майбутньому дасть поштовх для економічного розвитку. Розраховано, що близько 5000 сімей зможуть скористатися програмою у 2021 році", - цитує Марченка прес-служба Мінфіну.

За його словами, плановий портфель іпотечних кредитів цього року становить 5 мільярдів гривень.

"Програма діятиме й надалі. Сьогодні ми розглядаємо трирічний період середньострокового бюджетного планування і розраховуємо кошти на наступні періоди для того, щоб програма доступної іпотеки під 7% розвивалася", - сказав міністр.

Що цьому передувало

27 січня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які бажають придбати квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно. В іпотеку не можна буде купити житло, побудоване до 2015 року.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках Програми "доступна іпотека під 7%".

1 березня перші два українці скористалися державною програмою "Доступна іпотека під 7%".

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Автор: Богдан Слуцький