Народжені в Україні діти зможуть отримати кошти від користування та видобутку надр України до моменту настання 18 років.

Президент України Володимир Зеленський анонсує запровадження в Україні економічного паспорта.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави у Facebook.

"Незабаром ми запропонуємо механізм для втілення в життя однієї з моїх передвиборчих обіцянок, а саме про економічний паспорт українців. За ним, усі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років, зможуть отримати кошти від користування та видобутку надр України, що будуть накопичуватися на їх персональному депозитному рахунку в банку, і після досягнення повноліття, зможуть бути витрачені ними на здобуття вищої освіти в Україні", - наголосив Зеленський.

Рішення РНБО щодо аудиту дозволів на видобуток надр

19 березня за підсумками засідання РНБО ухвалила рішення провести аудит усіх дозволів, які було видано на видобуток надр в Україні за період з 1994 року.

Також РНБО застосувала санкції щодо таких компаній: «Геоконнект», «Глобалгеоінвест», «Транссетгео», «Геопост», «Геовертикаль», «Геотаргет», «Надрапрайд», «Геофорс», «Геостенс», «Надравестгруп», «Бестойл компані», «Надра простір», «Інфогеотренд», «Еджін марка», «Екогазальянс», «Епівал енерджі», «Юноліт ойл», «Профінафт», «Бестгеотек».

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, щодо цих 19 компаній застосовано максимальний тип санкцій.

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Автор: Віталій Саєнко