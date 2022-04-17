Наша держава також розглядає можливість випуску купонних облігацій з нульовою відсотковою ставкою.

Україна попросила у країн "Великої сімки" про фінансову підтримку в розмірі 50 мільярдів доларів.

Про це повідомив радник президента з економічних питань Олег Устенко, пише Reuters.

За його словами, наша держава також розглядає можливість випуску купонних облігацій з нульовою відсотковою ставкою. Це допоможе покрити дефіцит бюджету, який виник через війну, на наступні шість місяців.

Устенко зазначив, що ці варіанти наразі активно обговорюються.

Як повідомлв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі наповнення бюджету відбувається завдяки випуску військових облігацій, підтримці наших партнерів і міжнародних фінансових організацій.

Він також зауважив, що держава створила необхідні умови, аби бізнес починав працювати.

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