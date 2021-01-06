За підсумками 2020 року міжнародні резерви України зросли на 15% і на 1 січня 2021 року склали 29,1 млрд дол. в еквіваленті.
Читайте такожНацбанк погіршив прогноз зростання міжнародних резервів
Як повідомила прес-служба Національного банку України, такий обсяг резервів є рекордним за останні 8 років (останній раз більший обсяг від вищевказаного був зафіксований у вересні 2012 року), а також відповідає прогнозу Національного банку, розміщеному в Інфляційному звіті за жовтень 2020 року.
Відзначається, що збільшити міжнародні резерви в цілому на 3,8 млрд дол. у кризовий рік Нацбанку вдалося за рахунок послідовної політики на валютному ринку.
Інші новини економіки
- Відсьогодні в Україні піднімають мінімальну зарплату
- Нові правила мікрокредитування в Україні: що змінилося з 1 січня
- Держбюджет - 2020 перевиконано за доходами – Мінфін
- В Україні після Нового року подешевшала валюта: свіжий курс валют
- Світовий банк спрогнозував зростання світової економіки цього року
- Біткоїн продовжує бити рекорди: вартість криптовалюти перевищила 35 тисяч доларів
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram