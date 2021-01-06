Такий обсяг резервів є рекордним за останні 8 років.

За підсумками 2020 року міжнародні резерви України зросли на 15% і на 1 січня 2021 року склали 29,1 млрд дол. в еквіваленті.

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Як повідомила прес-служба Національного банку України, такий обсяг резервів є рекордним за останні 8 років (останній раз більший обсяг від вищевказаного був зафіксований у вересні 2012 року), а також відповідає прогнозу Національного банку, розміщеному в Інфляційному звіті за жовтень 2020 року.

Відзначається, що збільшити міжнародні резерви в цілому на 3,8 млрд дол. у кризовий рік Нацбанку вдалося за рахунок послідовної політики на валютному ринку.

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Автор: Катерина Жирій