За словами президента, продовження війни буде виснажувати економіку України, але наша держава має кілька джерел фінансової підтримки.

Ситуація з економікою України покращуватиметься, в першу чергу завдяки підтримці партнерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими журналістами 16 квітня, передає "Обозреватель".

За його словами, перший місяць російської війни коштував Україні 7 мільярдів доларів. При цьому, чим довше йтимуть військові дії, чим більший тиск це чинитиме на економіку нашої країни.

За словами глави держави, ще одним фактором, крім підтримки партнерів, який матиме позитивний вплив на економіку України, стане повернення людей, котрі раніше виїхали з країни, і які активно включатимуться в роботу.

"Я вважаю, що люди будуть повертатися і будуть працювати. І економічно ситуація буде кращою", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що великі фінансові витрати на початку повномасштабного вторгнення Росії були викликані необхідністю швидко забезпечити Україну всім необхідним. "Було завдання: якщо обвал міста, там все повинно вже бути", - сказав Зеленський. Через це, за його словами, митниця і податкова "нормально не працювали".

"Перший місяць, мінус 7 млрд євро, це складна історія, пов'язана з тим, що нам потрібен був повний імпорт, вся гуманітарка. Ми не звертали уваги, як це доставляється. Які черги на митницях тощо – нас це не цікавило. Нас цікавило дуже швидке наповнення харчовими продуктами та медзасобами всіх міст, які завтра можуть бути окуповані", - зазначив Зеленський.

За словами президента, продовження війни буде виснажувати економіку України. Однак держава має кілька джерел фінансової підтримки. Йдеться про МВФ, різні програми допомоги, гранти.

При цьому Зеленський вважає, що зібрані для допомоги Україні кошти, насамперед ті, що зібрані на підтримку біженців, розподіляються партнерами несправедливо. На його думку, ці гроші слід передати саме Україні, а не країнам, які прийняли біженців.

"Якщо гроші виділяють на наших людей, вони мають заходити до нашої держави. А наша держава має перераховувати вже людям, які або перебувають у ній, або біженцям. Це – справедливо. А коли збираються під нас гроші у світі, а потім вони сюди навіть не заходять, а йдуть на ті держави, які постачають наших громадян за допомогою – це не дуже справедливо", – підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на безпечній території повернулися до роботи чотири п'ятих від усіх українських підприємств. Також президент додав, що "перебудовуються транспортні мережі, спостерігаються хороші показники у сфері торгівлі та послуг".

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