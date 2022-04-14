Насамперед стрімко подорожчали продукти харчування, фармацевтичні товари та пальне.

За підсумками 2022 року інфляція в Україні може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.

Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

Регулятор зазначає, що зростання споживчих цін насамперед пов'язане з порушенням ланцюгів постачання та виробничих процесів, нерівномірним попитом, збільшенням витрат бізнесу, а також фізичним знищенням активів багатьох підприємств через повномасштабний напад Росії на Україну.

"Насамперед стрімко подорожчали продукти харчування, фармацевтичні товари та пальне. За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься й надалі, насамперед через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою", - йдеться у повідомленні.

В НБУ наголошують, що подорожчання товарів і послуг зумовлюватимуть порушення виробничих процесів, логістичні проблеми через тимчасову окупацію частини територій і руйнування транспортної інфраструктури та ефекти перенесення девальвації обмінного курсу гривні, яка відбулася напередодні війни. Крім цього, на зростання цін вплине висока вартість енергоносіїв у світі, що тиснутиме на вартість палива та товарів і послуг зі значною часткою енергоносіїв у собівартості.

"Водночас зростання цін стримуватиметься заходами Національного банку та уряду України. Серед них тимчасова фіксація обмінного курсу гривні, зниження податків, у тому числі непрямого оподаткування імпорту, фіксація цін на житлово-комунальні послуги та адміністративне регулювання цін на низку продуктів харчування та паливо", - йдеться у повідомленні.

Додатковий стримувальний вплив матиме надлишок пропозиції окремих сільськогосподарських культур через обмежені можливості їх експорту, зазначили у НБУ.

Раніше у Нацбанку розповіли, що війна змінила темпи інфляції в Україні.

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