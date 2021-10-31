Євро до кінця року може підскочити навіть до 32,2, прогнозує експерт.

Керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній розповів, що гривня часто перебуває під посиленим тиском у фіналі року.

За його словами, гривня до кінця року досягне 27,12 або навіть 27,5 щодо долара, розповів Позній "Сьогодні".

Читайте такожПеред вихідними курс долара пішов донизу"Євро в цьому випадку до кінця року може підскочити до 31,7 або навіть до 32,2", - прогнозує експерт.

Позній вважає, що така "перезарядка" інвесторів навряд чи змінить глобальний тренд гривні: вона має високі шанси на продовження зростання завдяки жорсткій монетарній політиці та підвищеним темпам зростання світової економіки.

Раніше керівник відділу аналітики групи компаній Forex Club Андрій Шевчишин прогнозував, що курс гривні в листопаді коливатиметься в межах 26,3-27 грн/дол., при цьому на нього впливатимуть карантинні обмеження.

За його словами, гривня в останній торговий день жовтня зберігає свої позиції поблизу позначки 26,3 грн/дол., і пропозиція валюти продовжує домінувати в період податкових виплат.

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Автор: Ольга Робейко