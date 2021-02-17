Банки помірно знизили кредитні ставки, водночас процентні ставки за депозитами залишалися незмінними, перебуваючи на однознакових рівнях.

Банківський сектор у жовтні-грудні зберіг позитивну динаміку залучення коштів бізнесу та населення - відновлення кредитування було стійким у більшості сегментів, а обсяги видачі нових іпотечних кредитів зросли більш ніж у два рази у порівнянні з першим півріччям.

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Про це йдеться в черговому "Огляді банківського сектора", опублікованому Національним банком.

Зазначається, що банки помірно знизили кредитні ставки, водночас процентні ставки за депозитами залишалися незмінними, перебуваючи на однознакових рівнях.

"Відновлення попиту на банківські послуги сприяло зростанню операційних доходів сектора. Відрахування банків у резерви за кредитами зросли протягом року майже вдвічі, проте залишилися помірними щодо кредитного портфеля", - сказано в огляді.

Згідно з даними НБУ, відновлення економічної активності та зниження кредитних ставок у жовтні-грудні 2020 року сприяли активізації попиту на кредити з боку бізнесу і населення. Портфель чистих гривневих корпоративних кредитів продовжив зростати в IV кварталі.

"Також істотно активізувалося кредитування на покупку житла: середньомісячні обсяги нових кредитів більш ніж подвоїлися в порівнянні як з I півріччям 2020 року, так і з 2019 роком в цілому, а темпи його зростання перевищили темпи зростання споживчого кредитування", - повідомили в Нацбанку.

Згідно з оглядом, частка непрацюючих кредитів у банківській системі скоротилася протягом року з 48,4% до 41% внаслідок списання з балансів непрацюючих кредитів.

Крім того, в IV кварталі тривав приріст депозитів населення і бізнесу в банках, переважно в національній валюті. Всього за рік гривневі кошти бізнес-клієнтів зросли на 34,5%, валютні - на 2,2%.

"Прибуток банківського сектора 2020 року склав 41,3 мільярда гривень. Основна причина зниження фінансового результату майже на третину - формування резервів під активні операції. Водночас темпи зростання чистого процентного і комісійного доходів були найнижчими за останні чотири роки", - йдеться в огляді.

Зазначається, що головним викликом для банківського сектора залишається кредитний ризик і потреба в додатковому формуванні резервів.

Також регулятор підкреслює, що з метою оцінки якості кредитних портфелів і підвищення стійкості сектора Національний банк проведе оцінку якості активів і стрес-тестування 30 банків.

Що цьому передувало

Національний банк після обумовленої коронакризою перерви минулого року відновлює стрес-тестування банків і починає щорічну оцінку стійкості.

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Автор: Катерина Жирій