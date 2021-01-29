Йдеться про передачу всіх медичних закупівель до ДП "Медичні закупівлі України".

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що надання макрофінансової допомоги ЄС залежить від передачі всіх державних медзакупівель до ДП "Медичні закупівлі України".

Про це він написав у Twitter.

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Зокрема, посол ЄС відреагував на аналітичну статтю неурядової організації Atlantic Council, у якій йшлося про те, що "проблеми України з вакцинами загострюються зі зростанням напруження між Міністерством охорони здоров'я і агентством "Медичні закупівлі України".

"Передача всіх централізованих державних закупівель до агентства є також умовою надання макрофінансової допомоги від ЄС", - заявив Маасікас.

Медичні закупівлі України

Як повідомляв УНІАН, 15 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що закуповувати вакцини від COVID-19 для України буде міжнародна організація Crown Agents. Таке рішення ухвалив Кабмін на позачерговому засіданні.

За словами міністра, Crown Agents матиме повноваження на укладання контрактів відповідно до попередньо проведених МОЗ і керівництвом держави перемовин, а також на логістичний супровід вантажів.

Степанов підкреслив, що змінити закупівельну організацію вирішено тому, що за підсумками 2020 року робота ДП "Медичні закупівлі України" була вкрай неефективною.

"Неефективною я вважаю організацію процесу керівництвом цієї компанії", - додав міністр.

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Автор: Віталій Саєнко