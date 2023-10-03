"Польоту у космос" не відбулося, зазначив Пишний.

Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос", новий офіційний курс знизився лише на 2 копійки. Про це повідомилв голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос", який пророкували російські ІПСО. А якщо врахувати, що ще вчора курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 грн/дол. (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася. Якщо бути точним – до 36,5901 грн/дол. Так, це вище ніж офіційний курс, який діяв учора, але лише на 0,02%", – написав Пишний у Facebook.

Він зазначив, що зростання попиту на валюту на ринку є для регулятора очікуваним – природньо, що валютний ринок намагається протестувати рішучість НБУ.

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"НБУ продав стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що в нас немає "червоних ліній" у частині інтервенцій. Наша мета – зберегти курсову стійкість. Переконаний, що, коли ринок зрозуміє, що НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання, інтервенції поступово стабілізуються", – наголосив Пишний.

Голова Нацбанку зазначив, що коливання курсу будуть, але в обидва боки і дуже несуттєві. Натомість учасники ринку, за його словами, зможуть поступово пригадати, як це – працювати за нормальних умов, а фінансова система та економіка – ліпше адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх шоків.

Зміна режиму курсоутворення

З 3 жовтня в Україні почав діяти режим керованої гнучкості курсу, за якого Національний банк своїми інтервенціями на міжбанківському ринку контролюватиме курсові коливання та не допускатиме значного обвалу чи зростання національної валюти.

Національний банк вперше після скасування фіксованого обмінного курсу встановив офіційний курс гривні на 4 жовтня. Згідно з даними сайту НБУ, офіційний курс на завтра встановлено на рівні 36,59 грн/дол.

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