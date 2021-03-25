Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенніченко сподівається, що наступного тижня Верховна Рада розблокує процес великої приватизації.
Як передає прес-служба Європейської Бізнес Асоціації, про це він сказав на зустрічі з бізнесом.
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"Вже наступного вівторка Верховна Рада може прийняти урядовий законопроект про зняття обмежень на проведення приватизації великих об'єктів, які були впроваджені минулого березня у зв'язку з карантином. Після довгоочікуваного розблокування першими будуть передані на аукціон з приватизації АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", ЗАТ "Президент-Готель", завод "Більшовик" і шість останніх обленерго, які залишилися в державній власності", - сказано в повідомленні.
Плани на рік
У 2021 році від приватизації планується залучити до державного бюджету України 12 млрд грн.
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