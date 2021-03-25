Вже наступного вівторка Верховна Рада може ухвалити урядовий законопроект про зняття обмежень на проведення приватизації великих об'єктів.

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенніченко сподівається, що наступного тижня Верховна Рада розблокує процес великої приватизації.

Як передає прес-служба Європейської Бізнес Асоціації, про це він сказав на зустрічі з бізнесом.

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"Вже наступного вівторка Верховна Рада може прийняти урядовий законопроект про зняття обмежень на проведення приватизації великих об'єктів, які були впроваджені минулого березня у зв'язку з карантином. Після довгоочікуваного розблокування першими будуть передані на аукціон з приватизації АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", ЗАТ "Президент-Готель", завод "Більшовик" і шість останніх обленерго, які залишилися в державній власності", - сказано в повідомленні.

Плани на рік

У 2021 році від приватизації планується залучити до державного бюджету України 12 млрд грн.

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Автор: Дмитро Шварц