Долар відійшов від рекорду: офіційний курс валют на 15 жовтня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,35 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 15 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,98 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,35 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,96/45,00 грн/дол., а до євро - 50,32/50,35 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 14 жовтня зріс на 3 копійки і складав 45,37 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,83 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 7 копійок і становив 50,87 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,20 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 45,25 гривні за долар, а курс євро зріс на 20 копійок і складав 50,90 гривні з євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,65 гривні, а євро - за курсом 49,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

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