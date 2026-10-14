Величезне родовище цінних металів виявилося зараженим невідомими науці вірусами, - ЗМІ

Наразі видано 17 контрактів на розробку родовища, але роботи ще не починали.

Китайські науковці виявили 11 742 різновиди вірусів у донних відкладеннях зони Кларіон-Кліппертон у Тихому океані, багатої на цінні рідкоземельні метали. Понад 99% із них раніше не були відомі науці. Про це пише South China Morning Post.

Зона Кларіон-Кліппертон розташована між Мексикою та Гаваями, на глибинах до 6 тисяч метрів. Її морське дно вкрите мільярдами металевих конкрецій, які містять нікель, кобальт і марганець. За деякими оцінками, запаси цих металів можуть перевищувати сукупні відомі поклади на суші.

Промисловий видобуток у цьому районі ще не розпочався, однак Міжнародний орган з морського дна вже видав 17 контрактів на розвідку. П’ять із них належать Китаю.

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Для дослідження китайська команда використала 60 зразків донних відкладень, зібраних у 2023–2024 роках Китайською асоціацією досліджень і розробок морських мінеральних ресурсів. Аналіз дозволив ідентифікувати 11 742 віруси, з яких 11 662 виявилися новими для науки.

За даними дослідників, лише близько 4% білкових кластерів знайдених вірусів збігалися з тими, що вже фігурували в інших наборах даних. Це свідчить про наявність у регіоні унікальних вірусних ліній і генетичних ресурсів.

Переважна більшість виявлених вірусів належить до класу Caudoviricetes. Вони заражають бактерії, вводячи в них генетичний матеріал, і загалом не становлять небезпеки для людини.

Натомість загрозу для самих цих мікроорганізмів може створити видобуток металів. Порушення донних відкладень здатне перешкодити вірусам виконувати їхню роль в екосистемі – зокрема, розкладати органічні речовини та вивільняти поживні елементи.

Корисні копалини

Як писав УНІАН, Китай оголосив про значно більші запаси літію на родовищі в провінції Сичуань – вони виявилися на 70% більшими за попередні оцінки. Загальний обсяг ресурсів зріс до 2,53 млн тонн карбонатного еквівалента. Нові відкриття мають стратегічне значення, адже допоможуть Китаю зменшити залежність від імпорту літію для виробництва акумуляторів та електроніки.

Також ми розповідали, що китайські геологи повідомили про відкриття родовища золота у провінції Хунань, яке може стати найбільшим у світі. Нове 3D-моделювання показало, що запаси сягають 1100 тонн, що перевищує нинішнього лідера – копальню South Deep у ПАР.

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