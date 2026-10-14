Не лише золото: що українці найчастіше здають у ломбарди і скільки на цьому заробляють

Переважна більшість клієнтів викуповують закладені речі.

Українці найчастіше закладають у ломбарди ювелірні вироби, а на другому місці – електроніка. Водночас фінустанови не фіксують аномального напливу клієнтів, а більшість позичальників повертаються по свої речі, повідомили УНІАН в пресслужбі мережі ломбардів "Скарбниця".

За даними компанії, 53% її клієнтів закладають виключно ювелірні вироби. Найчастіше це каблучки, на які припадає 35% таких застав, а також ланцюжки та браслети – по 25%. Ще 40% клієнтів приносять до ломбарду лише електроніку, зокрема телефони, ноутбуки та планшети. Близько 7% користуються обома видами послуг.

У жовтні 2026 року середня вартість грама золота 585-ї проби в мережі становить до 3800 грн. На ціну впливають світові котирування дорогоцінних металів, курс гривні до долара та облікові ціни Національного банку на банківські метали. Водночас остаточна оцінка залежить від стану виробу, його ліквідності, регіону та участі клієнта в програмі лояльності.

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Що стосується суми коштів, по які звертаються клієнти, компанія наводить дані Національного банку – за перший квартал 2026 року середня сума кредиту за договором у ломбардах зросла до 4700 грн проти 3571 грн раніше.

Як змінилася поведінка клієнтів

За словами представників мережі, під час повномасштабної війни попит на кредити під заставу золота залишається стабільним, а різкого збільшення кількості звернень через термінову потребу в грошах компанія не спостерігає. Натомість змінюється спосіб обслуговування.

"По-перше, значно зросла частка безготівкових операцій: клієнти все частіше обирають кредит на картку замість готівки. По-друге, зростає популярність дистанційних сервісів. Дедалі більше клієнтів користуються особистим кабінетом, щоб вносити платежі або добирати кошти онлайн. Сьогодні 47% клієнтів обслуговуються онлайн, а 53% - у відділеннях", - повідомили у пресслужбі.

Також у цій сфері триває цифровізація – провідні ломбардні мережі використовують електронний документообіг, ідентифікацію через "Дію", електронні договори та підписи.

У компанії також повідомили, що 86% клієнтів викуповують закладені речі.

"Високий рівень викупу свідчить, що люди розглядають ломбард насамперед як спосіб оперативно вирішити короткострокові фінансові питання", - зазначили у пресслужбі.

Близько 60% клієнтів "Скарбниці" оцінюють свій рівень достатку як середній або вищий за середній. Серед позичальників 52% чоловіків і 48% жінок. Найбільша вікова група – клієнти від 36 до 40 років, які становлять 19,5% аудиторії. Ще 16,8% припадає на людей віком 41–45 років, а 15,4% – на клієнтів віком 31–35 років.

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