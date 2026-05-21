SpaceX проведе найбільше IPO в історії: Ілон Маск може стати трильйонером

Контрольний пакет акцій Ілона Маска в компанії може коштувати понад 600 мільярдів доларів.

Компанія SpaceX подала заявку на первинне розміщення акцій (IPO), це може зробити її генерального директора Ілона Маска першим у світі трильйонером.

Як пише NBC, ймовірно, це буде найбільше IPO в історії, яке перевершить дебют нафтової компанії Saudi Aramco, яка у 2020 році залучила 29,4 мільярда доларів від інвесторів під час свого IPO.

У лютому 2026 року, після злиття з xAI (стартапом Ілона Маска у сфері штучного інтелекту), SpaceX оцінювалася в 1,25 трильйона доларів.

Відео дня

Контрольний пакет Ілона Маска в компанії може коштувати понад 600 мільярдів доларів. У 2025 році Маск став першою людиною, чий статок перевищив 500 мільярдів доларів – і це означає, що IPO SpaceX може ще збільшити його сукупний статок і зробити його трильйонером.

Згідно з документами, акції SpaceX – офіційно відомої як Space Exploration Technologies Corp. – торгуватимуться на біржі Nasdaq під тикером SPCX. Головним організатором IPO компанії стане банк Goldman Sachs.

Після IPO SpaceX заявляє, що Маск володітиме 85% голосуючих акцій компанії і стане її генеральним директором, головою ради директорів та технічним директором.

SpaceX стала першою з трійки гігантів у галузі штучного інтелекту, чиї виходи на біржу очікуються цього року. Двоє інших – OpenAI та Anthropic (розробник чат-бота Claude).

Ілон Маск – інші новини

Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX поступово відходить від експлуатації своєї найуспішнішої ракети Falcon 9, яка подарувала їй своєрідну "монополію" на ринку. Це пов'язано зі створенням компанією SpaceX революційної системи Starship, яка має замінити Falcon 9.

У квітні соцмережа X Ілона Маска вивела у відкритий доступ окремий додаток для спілкування – XChat. Новий месенджер уже став доступним для користувачів iPhone і позиціонується як повноцінний конкурент WhatsApp, Telegram та інших сервісів. Месенджер Маска стрімко набирає популярність: додаток вже вийшов на перше місце в App Store відразу у двох категоріях – серед безкоштовних додатків та у розділі соціальних мереж.

Вас також можуть зацікавити новини: