Україна входить до трійки країн, куди найбільше інвестує банк.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) за останні два роки інвестував в економіку України 2 мільярди євро.

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Про це в інтерв'ю УНІАН повідомила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"ЄБРР і Україна є потужними партнерами майже три десятиліття. Україна входить до трійки країн, куди найбільше інвестує банк. Лише за минулі два роки ЄБРР надав українській економіці два мільярди євро", - зазначила вона.

Президент ЄБРР також підкреслила, що Україні надається комплексний пакет підтримки з метою сприяння її стабілізації, закріплення реформ і здорового, всеосяжного і стійкого зростання.

Що цьому передувало

Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо з 22 березня перебуває з дводенним робочим візитом в Україні.

В ході візиту вона візьме участь у зустрічах на високому рівні.

Довідка УНІАН

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні.

З початку своєї діяльності в нашій країні в 1993 році банк в сукупності виділив понад 14,6 мільярда євро на понад 480 проектів.

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Автор: Богдан Слуцький