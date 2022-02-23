Крім того, країна розглядає можливість підтримати ЗСУ постачанням нелетальних засобів.

Уряд Італії планує зробити фінансовий внесок в розмірі 110 млн євро на підтримку українського населення та економіки в галузях, які будуть узгоджені з Києвом.

Про це повідомив міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Луїджі Ді Майо під час брифінгу в сенаті парламенту Італії, інформує італійське видання IL Foglio.

"Як конкретне продовження мого візиту до Києва ми оцінюємо можливе виділення фінансового внеску в розмірі приблизно 110 млн євро на підтримку українського населення та економіки в галузях, які буде узгоджено з київською владою. Ми також маємо намір зробити внесок до Міжнародного комітету Червоного Хреста для інтервенцій у гуманітарному секторі", - зазначив міністр.

Також, за його словами, розглядаються заходи підтримки Збройних сил України через постачання нелетальних матеріалів, наприклад, для розмінування.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд Великобританії оголосив про новий економічний пакет, покликаний підтримати збереження стабільності в Україні. Міністр закордонних справ Ліз Трас підтверджує готовність країни гарантувати кредити на суму до 500 млн доларів для підтримки України та пом'якшення економічних наслідків російської агресії.

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