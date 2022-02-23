Британія готова запропонувати пряму економічну підтримку, надати оборонну зброю і викрити спроби Росії розробити фальшиві приводи для вторгнення.

Уряд Великобританії оголосив про новий економічний пакет, покликаний підтримати збереження стабільності в Україні.

Як повідомляється на урядовому сайті цієї країни, міністр закордонних справ Ліз Трас підтверджує готовність країни гарантувати кредити на суму до $500 млн для підтримки України та пом'якшення економічних наслідків російської агресії.

"Великобританія готова надати гарантії кредитування Багатостороннього банку розвитку для проектів, які будуть підтримувати економічну стабільність і життєво важливі реформи, такі як боротьба з корупцією. Ця підтримка допоможе пом'якшити економічні наслідки для економіки України через агресію Росії", - йдеться в повідомленні.

За словами Трас, Британія готова запропонувати пряму економічну підтримку, надати оборонну зброю і викрити спроби Росії розробити фальшиві приводи для вторгнення.

"Ми вкладаємо свої гроші в те, про що говоримо, і використовуємо економічний досвід і силу Великобританії, щоб підтримати народ України. Ці гарантії можуть допомогти влити життєво важливий капітал в Україну і допомогти її економіці витримати бурю російської агресії", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2022 року Британія надала Збройним силам України для оборони 2 тис. протитанкових комплексів NLAW.

Крім того, в рамках місії Orbital Британія провела підготовку 22 тис.українських військових.