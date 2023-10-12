Водночас знадобляться місяці - якщо не більше року - щоб ці гроші дійшли до Києва.

Високопоставлені чиновники США активізували свої зусилля, щоб змусити західні уряди використати сотні мільярдів доларів із заморожених резервів російського центрального банку для допомоги Україні.

Як повідомляє The Washington Post з посиланням на анонімні джерела, Кремль має приблизно 300 мільярдів доларів, заморожених на різних банківських рахунках у західних країнах. Водночас, якби Вашингтон діяв наодинці, він міг би використати лише 5 мільярдів доларів США, що зберігаються у Сполучених Штатах,

Офіційні особи США впевнені, що російські банківські резерви не є заміною для нової екстреної військової та економічної допомоги з боку Вашингтона, яка потрібна Україні, щоб пережити наступні кілька місяців війни. Навіть найбільш агресивні та оптимістичні прихильники вважають, що знадобляться місяці - якщо не більше року - щоб гроші дійшли до Києва.

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Як зазначали джерела, податкові надходження від конфіскованих російських активів можуть бути використані Україною як застава для залучення набагато більших сум від приватних інвесторів. Це звільнило б Україну від потреби позичати гроші на ринках капіталу, ризикуючи власними резервами.

Також зазначається, що використання російських резервів мало б очевидну політичну перевагу, оскільки не накладало б більших витрат на західних платників податків.

"Це, безсумнівно, повернулося зараз як частина обговорення", — сказало джерело, поінформоване про внутрішні переговори високопоставлених фінансових чиновників США та Європи. "США стали набагато більш відкритими для не тільки захоплення, але й використання російських резервів".

"Звичайно, це як би розсуває межі санкцій, конфіскації", — сказав офіційний представник західного уряду, обізнаний з дискусіями з цього приводу. - "Але, здається, на міжнародному рівні зростає консенсус щодо того... хто збирається за це платити? Чи це відповідальність Заходу, чи Кремль теж має зіграти свою роль?"

Передача заморожених російських активів Україні

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна може отримати російські заморожені активи на суму в 300 мільярдів доларів. У США та країнах Європи вивчають правові підстави для використання цих коштів для відновлення нашої країни.

Такж ЗМІ повідомляли, що Мін'юст США планує передати Україні конфісковані активи РФ в сумі одного мільярда доларів.

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