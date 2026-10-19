Знищено датацентр та виробництво одягу: які бізнеси постраждали під час нічної атаки РФ

Вдруге з 2022 року було атаковано завод виробника фільтрів для води в Ірпені.

Під час нічної атаки по Києву та області російські окупанти знищили датацентр оператора "Датагруп" та пошкодили ще два виробництва – одягу та фільтрів для води.

"Внаслідок нічної балістичної атаки повністю виведені з ладу обладнання та інфраструктура датацентру Датагруп. На жаль, його відновлення та подальша робота неможливі", - повідомили у компанії.

Зазначається, що співробітники під час атаки не постраждали. Оператор продовжує надавати сервіси клієнтам із резервних майданчиків.

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Також під час атаки постраждало виробництво бренду одягу та аксесуарів Harvest clothing.

"Внаслідок ворожої атаки відбувся приліт в одне з наших виробництв. З міркувань безпеки та задля інформаційної гігієни ми не публікуватимемо фото й відео з місця атаки, а також точну інформацію про те, де та коли стався приліт", - йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що всі замовлення будуть відправлені.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що основний удар російських ракет припав на одне з найбільших підприємств міста, воно зазнало серйозних руйнувань.

"Вибуховою хвилею пошкодило й житлові багатоповерхівки поруч – у квартирах повилітали вікна", - написав мер.

За даними місцевих Telegram-каналів, мова йде про підприємство Ecosoft – міжнародну компанію з розробки та виробництва обладнання для очищення води. Завод компанії вже зазнавав руйнувань від російських загарбників у 2022 році.

Російська атака 19 жовтня – що відомо

У ніч проти 19 жовтня російські окупанти завдали балістичних ударів по Києву, внаслідок чого загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення. Наслідки атаки було зафіксовано у трьох районах міста.

Зокрема у Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. У Соломʼянському районі через ворожу атаку було пошкоджено один із Консультативно-діагностичних центрів міста.

Також пошкоджена наземна станція метрополітену "Чернігівська". Рух поїздів розпочато між станціями "Академмістечко" – "Дарниця" , а станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід.

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