З моменту старту програми видано понад 5 тисяч кредитів на загальну суму майже 12,7 мільярда гривень.

Українські банки в рамках Державної програми" доступні кредити 5-7-9% " за минулий тиждень надали 259 нових кредитів на загальну суму 519 мільйонів гривень.

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Як передає прес-служба Міністерства фінансів, загалом з моменту старту програми видано 5373 кредити на загальну суму 12,69 мільярда гривень.

"За останній тиждень уповноважені банки видали 259 кредитів на загальну суму в 519 мільйонів гривень. 61% (318 мільйонів гривень) від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 17% (87 мільйонів гривень) - це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% становлять 22% (114 мільйонів гривень)", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

3 лютого уряд України оголосив старт програми "доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал цього року в 50 тисяч кредитів.

17 червня Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості діючого бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

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Автор: Катерина Жирій