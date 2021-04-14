Зокрема, за кредитні кошти реконструюють і модернізують 156 об'єктів інфраструктури.

Кредитні кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) допоможуть вирішити ряд соціальних проблем Донбасу, а також поліпшити якість життя для жителів Східної України.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів України, про це заявив заступник міністра Олександр Кава під час онлайн-зустрічі з представниками ЄІБ, в рамках якої учасники узгодили подальші механізми та етапи реалізації проекту "Програма з відновлення України".

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"Для мене особисто важливим є питання розв'язання соціальних проблем і поліпшення якості життя жителів Донбасу. Ця кредитна програма дає таку можливість, і позитивний вплив від її реалізації вже відчувають більше мільйона жителів Сходу України", - цитує Каву прес-служба.

Зазначається, що, зокрема, за кредитні кошти ЄІБ у рамках програми на території Донецької та Луганської областей фінансується реконструкція та модернізація 156 проектів, з яких 28 закладів охорони здоров'я, 83 школи та садочки та запуск 2 тролейбусних ліній та нових тролейбусів у Слов'янську.

"Ми цінуємо те, що наші міжнародні партнери з ЄС активно допомагають нам розвивати та відновлювати інфраструктуру на сході України та надалі ми плануємо зміцнювати участь ЄС у відновленні інфраструктури Донбасу за рахунок грантових коштів", - цитує Каву прес-служба.

Що цьому передувало

У грудні 2020 року Кабмін і Європейський інвестиційний банк підписали фінансову угоду за проектом "Програма з відновлення України".

Даний проект є продовженням укладеного у 2014 році спільного з ЄІБ проекту "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України".

Новий проект спрямований на фінансування проектів з відновлення соціальної, транспортної інфраструктури регіонів, які постраждали внаслідок військового конфлікту на сході України, а також тих, які зазнали найбільшого навантаження у зв'язку зі значним напливом внутрішньо переміщених осіб.

У рамках Угоди передбачено надання кредиту в сумі 340 млн євро для фінансування соціально важливих проектів, зокрема, забезпечення житлом, відновлення закладів освіти та медицини, систем водопостачання та водовідведення, об'єктів енергетики та транспортних проектів.

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Автор: Богдан Слуцький