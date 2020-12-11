За словами заступника голови офісу президента, поточний рік відносно стабільний з точки зору фінансового ринку і валютно-курсової політики.

Незважаючи на глобальну світову економічну кризу і пандемію, макроекономічна ситуація в Україні залишається стабільною.

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Про це заявила на прес-конференції заступник голови офісу президента України Юлія Ковалів.

"Ми бачимо стабільність курсу валюти і фінансового ринку. Ми бачимо одну з найнижчих в історії облікових ставок НБУ і низький рівень інфляції. Відповідно, якщо порівнювати сьогоднішню кризу з минулими кризовими ситуаціями 2008 року і 2014-2015 років, можна зробити висновок, що цей рік відносно стабільний з точки зору фінансового ринку і валютно-курсової політики", - сказала вона.

Що цьому передувало

У грудні Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6% четвертий раз поспіль.

Споживча інфляція в Україні в листопаді 2020 року в річному вираженні - порівняно з листопадом 2019 року - склала 3,8%, прискорившись з 2,6% у жовтні.

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Автор: Богдан Слуцький