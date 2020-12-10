Ключовим ризиком для макрофінансової стабільності залишається посилення пандемії коронавірусу.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6% вчетверте поспіль.

Про це повідомляється в матеріалах НБУ.

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"Правління Національного банку прийняло рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних. З одного боку, це не змінює стимулюючий характер монетарної політики, що важливо для відновлення економіки, а з іншого - і надалі сприятиме збереженню помірних темпів інфляції", - сказано в документі.

Згідно з матеріалами НБУ, ключовим ризиком для макрофінансової стабільності як і раніше залишається посилення пандемії коронавірусу і карантинних заходів щодо його подолання, що може призвести до погіршення споживчих настроїв і пригнічення внутрішнього попиту, що буде гальмувати економічну активність та інфляцію.

Враховуючи зростання інфляційного тиску, який поєднується з високим ступенем невизначеності, правління Нацбанку прийняло рішення зберегти облікову ставку на рівні 6%.

"Надалі монетарна політика Національного банку залежатиме насамперед від розвитку епідемічної ситуації та інфляційних ризиків. У разі швидкої стабілізації епідемічної ситуації економіка продовжить відновлюватися, що буде супроводжуватися помірним прискоренням інфляції. Основним стимулюючим інструментом буде виступати фіскальна політика, в тому числі очікуване підвищення мінімальної заробітної плати", - сказано в документі.

Відзначається, що разом з тим Нацбанк, хоча і буде проводити м'яку монетарну політику, готовий також відреагувати підвищенням облікової ставки на прискорення інфляції в умовах пожвавлення світової та української економік.

Разом з тим реалізація негативного сценарію розвитку пандемії буде стримувати споживчий попит і сповільнить економічне зростання в цілому. За таких умов інфляційний тиск буде слабшим, водночас регулятор зможе надати економіці додатковий монетарний імпульс.

Також повідомляється, що наступне засідання правління Нацбанку з питань монетарної політики відбудеться 21 січня 2021 року.

Пом'якшення монетарної політики

12 червня 2020 року Національний банк України продовжив цикл пом'якшення монетарної політики та знизив облікову ставку до історичного мінімуму в 6% річних.

Чистий прибуток українських банків за січень-травень 2020 року виріс на 23,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склав 28,964 млрд грн.

24 червня 2020 року заступник голови НБУ Катерина Рожкова прогнозувала рекордно низькі ставки за кредитами до кінця року.

У третьому кварталі 2020 року середні ставки за гривневими кредитами для компаній скоротилися на 1 п.п. і склали 9,6% річних, а за кредитами фізособам — скоротилися на 1,9 п. п., до 30,9% річних.

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Автор: Катерина Жирій